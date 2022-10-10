Фестиваль «Белая трость» пройдет в поддержку талантливых детей с нарушениями зрения

13 октября будет проведен гала-концерт Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Это мероприятие состоится в концертном зале «Крокус Сити Холл» и будет приурочено к Международному дню белой трости — символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября.

Гала-концерту предшествовали отборочные туры для 800 детей с нарушениями зрения, проходившие в течение года. 60 самых талантливых исполнителей из России и 10 других стран примут участие в гала-концерте.

Главная идея «Белой трости» — интеграция незрячего (слабовидящего) ребенка в общественную и культурную жизнь.

«Наш фестиваль прежде всего о том, что творчество не знает границ, мы общаемся с помощью музыки, делимся мечтами и планами. Невероятно талантливые ребята, которые своим примером доказывают, что если верить в свою мечту, то она обязательно исполнится. Я очень рада, что в этом году гала-концерт вновь пройдет в очном формате, и зрители смогут подарить ребятам аплодисменты, еще больше укрепить их веру в себя», — подчеркнула певица Дианы Гурцкая, идейный вдохновитель фестиваля.

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Именно благотворительный фонд Дианы Гурцкая при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, грантов мэра Москвы и благотворительной программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» стал организатором фестиваля, сообщает издание Аrgumenti.ru.