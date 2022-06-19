Фэшн-дилетантка! Рогов сорвался на Волкову, которая заменила Летучую в его шоу

Актриса Екатерина Волкова заменила Елену Летучую в программе СТС «Рогов+». Напомним, ведущая уволилась из шоу со скандалом, заявив, что не хотела быть просто «плюсиком» в шоу, и обвинив в подковерных играх своего коллегу.

Волкова сразу обозначилась в проекте, что ей нравится быть тем самым злополучным «плюсиком» в проекте и, дескать, воспринимает это как комплимент. Она не скрывает, что мало понимает в моде, а Александр Рогов в очередном выпуске программы с ее участием дополнительно подчеркнул это.

Екатерина Волкова, увидев образ Александра Рогова, удивилась современной моде, когда носят пиджаки со спортивными брюками, вызвав настоящий гнев у главного ведущего.

«О, эти фэшн-дилетанты! На мне не офисный пиджак! Это пиджак-куртка, он расслабленный и городской. Во-вторых, на мне не спортивные брюки, а брюки в спортивном стиле! Вот потрогай! Это костюмная ткань, стрелки, имитация лампасов», - объяснил Рогов.

Он сказал, что вопрос был глупым, но похвалил соведущую за смелость. Стилист также заметил, что не обещает пригласить Волкову в следующие выпуски.

Источник: СТС

Смотрите также