Федору Добронравову пришлось уйти из «Сватов» и из Театра сатиры

Еще в 2018 году известный актер Федор Добронравов перенес инсульт — причем прямо на сцене Театра сатиры. После курса лечения, почувствовав себя лучше, он смог вернуться к любимой работе.

Но теперь пришла пора распрощаться и с театром, и с сериалом «Сваты», звездой которого Добронравов был много лет. После 16 лет работы в Театре сатиры актер написал заявление об уходе. Он сам объяснял это решение большой занятостью в других проектах. Однако имеется и другая версия произошедшего.

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«Когда Добронравову было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Актер отказался, мол, буду работать, как раньше», — приводит слова заведующей труппой Брониславы Чунихиной издание «РИА ФАН» со ссылкой на «СтарХит».

«Как раньше» не получилось — ему стали оплачивать только те дни, когда он появлялся на сцене, оклад заметно снизился, и Добронравов ушел.