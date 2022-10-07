Федор Стрелков из «Дома-2» вместе с женой и маленьким сыном покинул Россию

Бывшие участники «Дома-2» Федор Стрелков и Анита Кобелева в телеграм-канале сообщили о своем решении уехать из России.

Пара пока не знает, какую страну выберет для проживания. Но очевидно, что домой Федор Стрелков и Анита Кобелева возвращаться не планируют, по крайней мере в ближайшее время.

Вместе с собой Федор Стрелков и Анита Кобелева забрали и маленького сына Марка, пообещав показать малышу весь мир.