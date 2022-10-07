Федор Стрелков из «Дома-2» вместе с женой и маленьким сыном покинул Россию

Экс-участники проекта Федор Стрелков и Анита Кобелева пока не знают, в какой стране осядут.
Анита Кобелева и Федор Стрелков

Анита Кобелева и Федор Стрелков. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Федор Стрелков и Анита Кобелева в телеграм-канале сообщили о своем решении уехать из России.

Пара пока не знает, какую страну выберет для проживания. Но очевидно, что домой Федор Стрелков и Анита Кобелева возвращаться не планируют, по крайней мере в ближайшее время.

Вместе с собой Федор Стрелков и Анита Кобелева забрали и маленького сына Марка, пообещав показать малышу весь мир. 

По словам Аниты Кобелевой, пока в их планах — путешествия вместе с ребенком.

«Пока мы в Турции, но не знаем, где будем дальше. Хотим видеть мир», — поделилась молодая мама.

В телеграм-канале Анита Кобелева поделилась снимком, на котором они с Федором Стрелковом запечатлены с сыном Марком.

Анита Кобелева и Федор Стрелков с сыном Марком. Фото: соцсети

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Напомним, Федор Стрелков и Анита Кобелева — не единственная пара экс-участников «Дома-2», покинувших Россию. Ранее о своем отъезде сообщили супруги Женя Ромашов и Настя Бигрина. Пара тоже намерена смотреть мир.

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