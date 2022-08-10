«Федор других позиций»: Прилепин — о сложном отношении Бондарчука к происходящему

Как отметил писатель, режиссер не высказывался.
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Global Look Press

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в программе «Эмпатия Манучи» заявил, что сегодня нет российских режиссеров, которые могли бы снять кино о происходящем в мире.

«Федор других позиций. Он не высказывался, это, во-первых. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме».

Как отметил Прилепин, Михалков, Бортко и Шахназаров не работают сегодня в качестве режиссеров. «Они у нас уже пророки», заявил Захар Прилепин.

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Захар Прилепин российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Занимает различные должности во МХАТе имени Горького.

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