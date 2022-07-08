Федор Добронравов из «Сватов» рассказал, как ему живется в тени Ивана Будько

Многие актеры становятся заложниками одной роли, чего нельзя сказать о Федоре Добронравове. За его плечами десятки ярких персонажей, полюбившихся зрителю. К тому же, Федор Викторович стал создателем целой актерской династии: оба его сына — Виктор и Иван — успешно снимаются в кино.

В одном из своих интервью Добронравов признался, что очень благодарен своему персонажу Ивану Будько из «Сватов». Актер искренне полюбил этого героя, который стал узнаваем зрителями. Многие поклонники даже по ошибке путают Федора Викторовича с мужем Валюхи Будько. Но на это актер не обижается. Даже наоборот, он считает, что если сериал «Сваты» стал народным хитом, то в этом есть заслуга всей съемочной группы.

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«Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый. Да, конечно, непросто ходить по улицам. Мне недавно сказали, что сериал в мире посмотрели 2,5 миллиарда человек. Но я не считаю, что это проклятье», — отметил Добронравов, намекнув, что ему неплохо живется в тени популярности Ивана Будько.

По материалам «Комсомольская правда»

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