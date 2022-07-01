Фарфоровая статуэтка: похудевшая экс-жена Лепса заворожила фигурой на пляже

Экс-жена музыканта Григория Лепса Анна Шаплыкова хорошенько взялась за свою внешность после расставания с мужем. Она не только не поставила на себе крест, но, напротив, похорошела, постройнела, стала выглядеть намного моложе.

Сейчас Анна Шаплыкова отдыхает в жарких странах, впечатляя местную публику своей точеной фигуркой.

В своем телеграме экс-возлюбленная Лепса поделилась кадрами, сделанными на пляже. По ним видно, что Анна превратилась в фарфоровую статуэтку со стройными ножками.