Фанаты атаковали могилу Юрия Шатунова в день его 49-летия

Поклонники музыканта Юрия Шатунова приехали в день его 49-летия на Троекуровское кладбище. Здесь собралась не одна сотня человек, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.
Фанаты и батюшка на могиле Юрия Шатунова. Фото: Ольга Храбрых
Священник, который также приехал на погост, прочитал молитву. Многие фанаты приехали с цветами. Всем желающим раздавали поминальное угощение - кутью.
Заметим, что поклонники собирались кучками у остановки, где проходит автобус № 612. Отсюда они отъезжали на Троекуровское кладбище.
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Напомним, что 6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 49 лет. Фанаты не прошли мимо этой даты.