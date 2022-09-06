Фанаты атаковали могилу Юрия Шатунова в день его 49-летия

Священник, который также приехал на погост, прочитал молитву. Многие фанаты приехали с цветами. Всем желающим раздавали поминальное угощение - кутью.

Заметим, что поклонники собирались кучками у остановки, где проходит автобус № 612. Отсюда они отъезжали на Троекуровское кладбище.

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Напомним, что 6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 49 лет. Фанаты не прошли мимо этой даты.