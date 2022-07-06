Фамилия Лорак оказалась в черном списке должников ФНС

Компания певицы Ани Лорак ООО «Ани Лорак Продакшн», которая занимается выпуском песен, клипов и организацией концертов, потерпела финансовый крах в России.

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Налоговая служба обязала закрыть организацию в течении трех месяцев. В настоящий момент ее счета заморожены, и она числится в черном списке должников ФНС.

В нем оказываются те предприниматели, которые не платят налоги, либо более года не отчитываются перед государственной службой.

По данным КП, ранее компания Ани Лорак вполне исправно платила налоги, отправляя в госбюджет суммы от 160 до 850 тысяч рублей в год. Но в 2021 году что-то пошло не так — ни копейки от владелицы фирмы в казну не поступило.

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