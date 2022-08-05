«Фальшиво, по-детски»: Сергей Соседов – о пении Юрия Шатунова

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о феномене популярности Юрия Шатунова, который, не имея особого музыкального таланта, стал кумиром миллионов на долгие годы.

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«Раньше были сложные мелодии, им не хватало легкости. Герои были масштабные: Зыкина, Магомаев, Пугачева, Ротару, Пьеха, а тут пришел простой парень и запел. Где-то фальшиво, по-детски, но он пришелся по душе, потому что он — герой из народа. Если песни полюбились, значит ошиблись те, кто думал, что это будет однодневным», - сказал Соседов.

Также эксперт заметил, что было бы неплохо отдать песни Юрия Шатунова какому-то неизвестному артисту. Он уверен, что композиции должны жить и дальше. При этом полагает, что звездам вроде Валерии, Димы Билана, Ларисы Долиной они не подойдут.