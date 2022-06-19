«Фальшиво!»: Киркоров пришел в ужас от пения собственной дочки перед публикой

Дочь Филиппа Киркорова закончила начальную школу. По этому случаю король российской эстрады даже выкроил время в своем плотном графике, чтобы лично посетить выпускной Аллы-Виктории.

Наследница нарядилась на праздник вполне в духе семьи Киркоров, облачившись в платье в блестках, стразах и перьях.

Знаменитый родитель предвкушал появление дочери на сцене с песней «прекрасное далеко» и даже начал стримить в соцсетях, явно ожидая триумф. Но увы… Пением Алла-Виктория совсем не порадовала отца. Даже он признал фиаско.

«Фальшиво!» - с ужасом воскликнул Филипп Киркоров. Но тут же нашел плюсы у родной кровиночки: «Но от души!»