«Фальшиво!»: Киркоров пришел в ужас от пения собственной дочки перед публикой

Алла-Виктория исполнила песню «Прекрасное далеко» во время концерта на выпускном вечере.
Филипп Киркоров с детьми.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Global Look Press

Дочь Филиппа Киркорова закончила начальную школу. По этому случаю король российской эстрады даже выкроил время в своем плотном графике, чтобы лично посетить выпускной Аллы-Виктории.

Наследница нарядилась на праздник вполне в духе семьи Киркоров, облачившись в платье в блестках, стразах и перьях.

Знаменитый родитель предвкушал появление дочери на сцене с песней «прекрасное далеко» и даже начал стримить в соцсетях, явно ожидая триумф. Но увы… Пением Алла-Виктория совсем не порадовала отца. Даже он признал фиаско.

«Фальшиво!» - с ужасом воскликнул Филипп Киркоров. Но тут же нашел плюсы у родной кровиночки: «Но от души!»

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