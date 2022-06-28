Фахрийе Эвджен скорбит о смерти турецкого Алена Делона

В Турции на 85-м году жизни скончался один из самых известных в этой стране артистов, 84-летний Джюнейт Аркын.
Жена звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита, актриса Фахрийе Эвджен отреагировала на смерть Джюнейта Аркына. Она посвятила ему пост в микроблоге.
Фахрийе Эвджен разместила черно-белый снимок покойного артиста, на котором он запечатлен молодым человеком, и призналась ему в искренней любви.
Фахрийе Эвджен отреагировала на смерть турецкого Алена Делона. Фото: соцсети
«Покойся с миром, великий мастер. Мы любим тебя», — написала Фахрийе Эвджен.
Аркын — доктор медицины, а также известный мастер боевых искусств более чем в 7 различных видах. Он снялся более чем в 310 фильмах и телевизионных сериалах и считается одним из самых известных турецких актеров всех времен. Его часто называют турецким Аленом Делоном.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».