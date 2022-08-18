Фадеев назвал свою самую лучшую работу совместно с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграме» неожиданно вспомнил свою лучшую совместную работу с певицей Наргиз Закировой.
«Обнаружил, что у песни «Вдвоем» уже почти 310 000 000 просмотров. Люблю эту нашу работу. С чем для вас связана эта песня/клип? С интересом прочту ваши истории».
Ранее Максим Фадеев заявил, что ему очень жаль, во что сегодня превратилась Наргиз Закирова.
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«Я жалею, что сейчас происходит с ней. Да и люди сами все видят. В нее было вложено много любви и человеческого добра. Мы же пели о человеческих чувствах. Ей верили. А теперь я не знаю», — заявил продюсер.