«Езжайте в Минск»: Пугачевой предрекли сомнительное будущее в России

Алла Пугачева уже несколько недель живет в России. Певица вернулась в Москву вместе с детьми после полугодового отпуска в Европе.

Журналистка Алена Жигалова считает, что у Примадонны практически не осталось перспектив на родине. Она посоветовала ей ехать в Белоруссию.

«Сейчас артисты дают свои большие концерты в Минске - t.A.T.u., Сергей Лазарев. Вот и Алле Борисовне надо подумать в эту сторону. Ведь Белоруссия близко к Европе и туда могут приехать все, кто живет в той стороне», - заявила Алена.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».