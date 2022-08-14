«Ездили в Россию»: с какой серьезной проблемой столкнулись режиссеры «Великолепного века»

Братья Ягмур и Дурул Тайланы стали режиссерами популярного турецкого сериала «Великолепный век». В документальном фильме «Создание легенды» они рассказали, что сразу же заинтересовались проектом, как только узнали, что его готовят продюсеры.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но существовала очень серьезная проблема.

«Мы понимали, что найти Хюррем будет очень сложно. Это было самой главной проблемой, - заявил Ягмур. - В итоге мы искали актрису семь месяцев».

Продюсер Тимур Савджи добавил, что Хюррем должна быть не девушкой извне.