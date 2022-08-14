«Ездили в Россию»: с какой серьезной проблемой столкнулись режиссеры «Великолепного века»

Стало известно, что осталось за кадром сериала.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Братья Ягмур и Дурул Тайланы стали режиссерами популярного турецкого сериала «Великолепный век». В документальном фильме «Создание легенды» они рассказали, что сразу же заинтересовались проектом, как только узнали, что его готовят продюсеры.

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Но существовала очень серьезная проблема.

«Мы понимали, что найти Хюррем будет очень сложно. Это было самой главной проблемой, - заявил Ягмур. - В итоге мы искали актрису семь месяцев».

Продюсер Тимур Савджи добавил, что Хюррем должна быть не девушкой извне.

«Она должна была быть не нашей. Мы ездили в Россию, Румынию, везде искали актрису. Но нам никак не удавалось найти того, кого мы хотели», - отметил Савджи.

В итоге за несколько дней до съемок Хюррем нашли в Германии. Ей стала актриса Мерьем Узерли.

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