Эйвазов назвал количество зрителей, которые пришли на их концерт с Нетребко в Германии

Оперный певец и драматический тенор Юсиф Эйвазов в «Телеграме» рассказал о концерте в немецком Регенсбурге, на котором он выступал вместе со своей женой оперной дивой Анной Нетребко.
«Невероятный вечер в Регенсбурге, наполненный всеобъемлющей любовью к высокому искусству. Три тысячи людей, которые пришли на наш концерт».
Напомним, что Анна Нетребко сделала несколько противоречивых заявлений о России. На родине о ней неоднозначное мнение.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: «Телеграм» Юсифа Эйвазова
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У Юсифа Эйвазов также должно пройти выступление в России в недалеком будущем. Он должен выйти на сцену вместе с «Иванушкой» Кириллом Туриченко.