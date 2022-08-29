«Ей всего 8 лет!»: Лиза Галкина играючи умножила двузначные числа, аж папа в шоке

Глава семьи решил после обучения похвастаться, чему научилась его умница-дочка. Лиза Галкина играючи умножила двузначные числа, что аж отец оказался в шоке.

«Напомню, что ей всего 8 лет!» - подчеркнул Галкин.

При этом, пойдут ли дети в российскую школу офлайн, или продолжат обучаться дистанционно, как это у них было в конце второго класса, пока неизвестно. По слухам, Примадонна прилетела продавать замок в Грязи, чтобы окончательно переехать из страны.