А ей уже 75! Вечно юная София Ротару в платье лимонного оттенка и белых кроссовках предстала на крыльце особняка

Известная певица София Ротару 7 августа отмечает юбилей.
София Ротару

София Ротару. Фото: Global Look Press

Популярная у граждан старшего возраста певица София Ротару в это воскресенье, 7 августа, отмечает свой юбилей. Вокалистке исполнилось 75 лет.

София Ротару - одна из тех женщин, над которыми не властно время. В свои годы она прекрасно выглядит, ее часто называют вечно молодой.

В день юбилея снимком Софии Ротару в своем микроблоге поделился сын звезды Руслан Евдокименко.

В кадре София Ротару позирует на крыльце, скорее всего, собственного особняка. Рядом грушевое дерево со спелыми, ярко-желтыми плодами. В тон фруктам облачена и София Ротару.

Певица выбрала ярко-лимонное платье длины макси и сочетала его с белыми кроссовками.

Под фото Руслан Евдокименко поздравил маму с 75-летием.

«С днем рождения, мама! Благодарю тебя за возможность быть частью твоего пути», - написал он.

 

София Ротару в лимонном платье. Фото: соцсети

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Поклонники Софии Ротару присоединились к поздравлением.

«Поздравляем с днем рождения прекрасную Софию Михайловну», «Глубокая, проникновенная, настоящая София Михайловна», «С днем рождения мамулю! Пусть душа не знает уныния и печали, пребывает в спокойствии и гармонии с собой, с миром», - высказались в Сети.

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