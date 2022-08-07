А ей уже 75! Вечно юная София Ротару в платье лимонного оттенка и белых кроссовках предстала на крыльце особняка

Популярная у граждан старшего возраста певица София Ротару в это воскресенье, 7 августа, отмечает свой юбилей. Вокалистке исполнилось 75 лет.

София Ротару - одна из тех женщин, над которыми не властно время. В свои годы она прекрасно выглядит, ее часто называют вечно молодой.

В день юбилея снимком Софии Ротару в своем микроблоге поделился сын звезды Руслан Евдокименко.

В кадре София Ротару позирует на крыльце, скорее всего, собственного особняка. Рядом грушевое дерево со спелыми, ярко-желтыми плодами. В тон фруктам облачена и София Ротару.