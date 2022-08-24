«Ей угрожали, иначе никакая нормальная эскортница из Москвы не уедет»: подруга Насти Кочервей уверена, что ее убили

Близкая знакомая погибшей экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей Олеся Малибу не верит в версию о ее самоубийстве. Она считает, что Кочервей — не тот человек, который может наложить на себя руки.

Олеся Малибу склоняется к версии об убийстве Кочервей. Тем более что Анастасия жаловалась ей на угрозы. Именно из-за них Кочервей была вынуждена переехать из Москвы в Санкт-Петербург.

«Насте угрожали, — поделилась Олеся Малибу в беседе с Teleprogramma.pro. — Она мне говорила об этом по телефону. Поэтому она переехала из Москвы. Никакой нормальный человек, работающий в эскорте, из Москвы не уедет, Настя зарабатывала именно в столице. И чтобы уехать оттуда, нужны очень веские основания».

По словам Малибу, Настя Кочервей употребляла запрещенные препараты и алкоголь. И под их действием могла запросто совершить какую-то глупость и спровоцировать агрессию в свой адрес со стороны мужчин-клиентов.

«У нее такое поведение, она так общалась с мужчинами, что они ей потом угрожали. Она могла сделать мелкую пакость, например, позвонить жене своего клиента», — добавила Малибу.

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Напомним, Настя Кочервей перестала выходить на связь с близкими пару недель назад. А затем ее тело обнаружили в одном из каналов Санкт-Петербурга. Сейчас проводятся следственные мероприятия.