Ей точно 80? Ангелина Вовк на своем юбилее изумила публику цветущим видом

Ангелина Вовк долгие годы была одним из главных лиц на телевидении. Ее помнят и любят во многих странах постсоветского пространства, откуда недавно она принимала поздравления с днем рождения. В середине сентября у Вовк был юбилей – 80 лет, и отметила она его торжественно и в кругу друзей.

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Среди приглашенных был актер Эммануил Виторган. Он и показал виновницу торжества во всей красе. Публика вокруг была изумлена внешним видом именинницы – цветущая и красивая Ангелина Вовк, по мнению многих, совсем не выглядит 80 лет!