«Ей плевать на то, что ей что-то дали»: Поплавская объяснила поведение Пугачевой

Актрису Яну Поплавскую попросили еще раз высказаться о певице Алле Пугачевой, которая публично попросила признать себя иноагентом вслед за мужем-юмористом.

Поплавская ответила, что пост Пугачевой не вызвал у нее никаких чувств и не возмутил. Но свое мнение о действиях Примадонны звезда кино все-таки имеет.

«Во-первых, это очень взрослый человек. А как вы хотели? Чтобы она предала своего мужа? Да вряд ли, она не похожа на такого человека. Не думаю, что все так легко. Мы же часто додумываем какие-то вещи. Есть очень хорошая поговорка: в каждом дому по кому. И поэтому для меня это такой выплеск… Ну как на это реагировать?» - прокомментировала Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!»

«Человек получил от государства все. Все, что только можно. Безусловно, она – явление, она невероятно талантлива, она была символом своего поколения. Не надо умалять достоинств…»

«Человек, став уже очень-очень зрелым, выбирает для себя иной путь. Она все заработала. Все, что только можно, и выше крыши. Она – человек, который находится на пенсии. Является ли она кумиром этого поколения? Не является. И она выбирает свой путь по сохранению семьи. Это единственное, что у нее есть, самое дорогое на это время. Да плевать ей на это государство. Плевать на то, что ей что-то дали, что стоят замки, дворцы и так далее. Послушайте, это ее жизнь. Она меня не интересует вообще».