«Ей очень идут»: тайну париков Ирины Аллегровой раскрыл ее друг

Ирина Аллегрова в свои 70 лет продолжает выходить на сцену и радовать поклонников своими хитами. Артистка обладает притягательным вокалом и яркой внешностью, в которой отличительной чертой давно стала пышная шевелюра. Друг певицы Александр Богданович раскрыл этот секрет подруги. Он проговорился, что волосы у звезды ненастоящие.

«Для всех своих поклонников продолжает быть примой и императрицей. Помогают ей в этом ее отличные данные — потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», - цитирует Богдановича «Киноафиша».

А парики носит Аллегрова уже более 30 лет. Виной всему – неудачный поход к мастеру. Богданович рассказал, что волос Ирина лишилась после похода в парикмахерскую, и исправлять ошибку ей пришлось при помощи искусственной прически. С тех пор с париками она не расстается.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»