«Ей надо одуматься»: Юлиан пристыдил оскорбившую россиян Нетребко

По мнению певца, оперная дива «показала свой истинный уровень интеллекта».
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Вокруг улетевшей из России Анны Нетребко продолжают бушевать скандалы. Так недавно артистка сначала прогулялась по улице подшофе, а затем обозвала журналистов «долбоящерами». 

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Певец Юлиан раскритиковал поведение коллеги. 

«Когда артисты переходят на оскорбления, они показывают свой истинный уровень интеллекта и культуры», — заявил музыкант.

По мнению Юлиана, Анна позволяет себе такое поведение, чтобы сохранить возможность выступать в Европе, однако сделать это ей не удастся. В итоге оперная дива утратит популярность и за границей, и на родине. 

«Оскорбляя россиян, она проиграет везде. Ей надо одуматься», — подытожил артист в разговоре с Prozvezd.

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