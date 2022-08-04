«Ей надо одуматься»: Юлиан пристыдил оскорбившую россиян Нетребко

Вокруг улетевшей из России Анны Нетребко продолжают бушевать скандалы. Так недавно артистка сначала прогулялась по улице подшофе, а затем обозвала журналистов «долбоящерами».

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Певец Юлиан раскритиковал поведение коллеги.

«Когда артисты переходят на оскорбления, они показывают свой истинный уровень интеллекта и культуры», — заявил музыкант.

По мнению Юлиана, Анна позволяет себе такое поведение, чтобы сохранить возможность выступать в Европе, однако сделать это ей не удастся. В итоге оперная дива утратит популярность и за границей, и на родине.