«Ей многие готовы сдать виллы бесплатно»: Шаляпин уверен, что Пугачева особо не «парится» насчет ресторанов и жилья

После того, как Алла Пугачева покинула виллу в Израиле и тут же перебралась в Латвию, общественность посчитала, что связано это в первую очередь с финансовым положением певицы. Якобы у артистки просто-напросто заканчиваются деньги.

Эти слухи прокомментировал Прохор Шаляпин, который дал понять, что накопления могут кончиться у какой-нибудь женщины из деревни. Но уж точно не у Примадонны.

Отложенных на старость денег, как считает певец, хватит Алле Пугачевой до конца жизни. Едва ли она успеет все истратить.

«Пугачева перебралась в Юрмалу только потому, что там прохладнее. А в Израиле сейчас находиться тяжело — очень жарко там, 50 градусов жары. Я думаю, что это главная причина», — отметил певец.

Также певец дал понять, что многие готовы поселить Пугачеву на своей вилле совершенно бесплатно. Все-таки она признанная звезда.

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«Я не думаю, что в Юрмале дешевле жить, чем в Израиле, раз уж на то пошло. Это дорогой курорт. Пугачева — звезда, и ей очень многие готовы сдать лучшие виллы бесплатно. Просто за то, что она — Пугачева. Я уверен, что она особо не «парится» насчет ресторанов и жилья», — сказал Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

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