«Ей это все – в тягость»: 73-летняя Пугачева замучилась изображать беженку на чужбине

Алла Пугачева живет вдали от своего дома в деревне Грязь еще с февраля этого года. Блогер Лена Миро, внимательно наблюдающая за народной артисткой, пришла к выводу, что 73-летняя звезда уже сильно устала от мытарств, переезжая вначале из России в Израиль, а теперь в Латвию.

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«На Аллу я смотрю и понимаю: ей это все - в тягость. Хотя бы в силу возраста. Ей бы сейчас в замке под одним пледом с другом Юдашкиным сидеть и закатом любоваться, а не в беженцев играть», - написала в своем ЖЖ акула пера.

Миро при этом считает, что Максим Галкин явно наслаждается этими путешествиями и гастролями по разным странам. Тем более, ему сейчас столько внимания уделяет публика и пресса.

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