«Эй, дельфинчик»: Наталья Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку во время купания в ванной

Сестра покойной певицы Жанны Фриске наслаждается поздним материнством.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, впервые стала мамой в 36 лет. 

Сейчас она просто растворяется в своей маленькой дочери Луне, посвящая всю себя малышке.

Наталья Фриске хочет, чтобы радость ее материнства разделяли и поклонники.

Наталья часто делится в микроблоге кадрами с участием малышки Луны, демонстрируя, каким очаровательным и пухленьким ребенком растет ее девочка.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела на видео, как купает дочку в ванной. Молодая мама надела Луне на голову ковшик для воды в виде рыбки.

«Эй, дельфинчик», — позвала Наталья дочку, хохоча.

Затем Наталья Фриске набрала в ковшик воды и вылила его на голову Луны. Малышка стоически все перенесла и даже не хныкнула. Ведь она посещает бассейн, где учится плавать и нырять, и совершенно не боится воды.

«Луна, внимание! Ныряем. Молодец, умничка!» — похвалила Наталья Фриске дочку.

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Напомним, дочь Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля. Малышке уже полгодика.

Дочь Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети

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