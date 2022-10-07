«Эй, дельфинчик»: Наталья Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку во время купания в ванной

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, впервые стала мамой в 36 лет.
Сейчас она просто растворяется в своей маленькой дочери Луне, посвящая всю себя малышке.
Наталья Фриске хочет, чтобы радость ее материнства разделяли и поклонники.
Наталья часто делится в микроблоге кадрами с участием малышки Луны, демонстрируя, каким очаровательным и пухленьким ребенком растет ее девочка.
На этот раз Наталья Фриске запечатлела на видео, как купает дочку в ванной. Молодая мама надела Луне на голову ковшик для воды в виде рыбки.
«Эй, дельфинчик», — позвала Наталья дочку, хохоча.
Затем Наталья Фриске набрала в ковшик воды и вылила его на голову Луны. Малышка стоически все перенесла и даже не хныкнула. Ведь она посещает бассейн, где учится плавать и нырять, и совершенно не боится воды.
«Луна, внимание! Ныряем. Молодец, умничка!» — похвалила Наталья Фриске дочку.
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Напомним, дочь Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля. Малышке уже полгодика.
Дочь Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети