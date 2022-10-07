«Эй, дельфинчик»: Наталья Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку во время купания в ванной

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, впервые стала мамой в 36 лет.

Сейчас она просто растворяется в своей маленькой дочери Луне, посвящая всю себя малышке.

Наталья Фриске хочет, чтобы радость ее материнства разделяли и поклонники.

Наталья часто делится в микроблоге кадрами с участием малышки Луны, демонстрируя, каким очаровательным и пухленьким ребенком растет ее девочка.