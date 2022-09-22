«Ей быть неблагодарной — подло!»: Кравченко пропесочила «переобувшуюся в воздухе» Кошмал из «Сватов»

Анна Кошмал в очередной раз выдала свежий спич, обратившись к коллегам народного телехита «Сваты». Так экранная внучка Ивана и Валюхи Будько заявила, что своим успехом и популярностью этот сериал обязан вовсе не актерскому составу, а гениальному режиссеру Андрею Яковлеву. Так что никакой заслуги Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина она не усмотрела.

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Кроме того, Анна Кошмал дала понять, что она не собирается общаться с коллегами, отрезав все ниточки с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко. Сериальная бабушка Жени Ковалевой намекнула, что та просто забыла сколько добра ей сделали те, о ком она и знать не хочет.