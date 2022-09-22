Еврейский Новый год: Жасмин пришла в тунике «бабушки», а Елена Север — в небесном костюме

Алика Смехова в свои 54 года также следит за модой. На публике она появилась в костюме кирпичного цвета. Актриса выбрала наряд с брюками клеш, которые имеют разрезы по бокам.

Она сделала акцент на стройных ногах, но при этом скрыла изъяны фигуры. Артистка пообщалась с другими гостями и насладилась веселым вечером.