Еврейский Новый год: Жасмин пришла в тунике «бабушки», а Елена Север — в небесном костюме

В Москве регулярно проходят разные мероприятия. Недавно звезды собрались на премьере картины «Красная шапочка». А вот накануне Первый женский Еврейский конгресс объединил женщин на вечере в честь еврейского Нового года. В столичном «Марриотт Империал Плаза» прошел масштабный гала-вечер Афрашат хала. В мероприятии приняло участие более 500 женщин.
На торжественном вечере собрался настоящий бомонд московского еврейского общества и известные дамы — друзья конгресса. Ведущим мероприятия стал Андрея Малахов, который сделал короткую стрижку. Это один из редких случаев, когда он предстал на публике не в рамках съемок.
На этом гала-вечере предстала певица Жасмин. Она выбрала для такого случая юбку из цветной ткани и тунику макси с узором. Образ дополнили нюдовые лодочки, которые визуально удлиняют ноги. Однако некоторые пользователи Сети посчитали, что такой наряд старит артистку, а туника выглядит так, словно ее достали из бабушкиного сундука.
Жасмин. Фото: пресс-служба
А вот Елена Север получила массу комплиментов. Она щегольнула в небесно-голубом костюме с узкими брюками. Монохромные образы пользуются особенно сильной популярностью в этом году. Она свой лук дополнила серебристыми лодочками и клатчем. Телеведущая выгодно подчеркнула достоинства своей фигуры.
Елена Север. Фото: пресс-служба
Алика Смехова в свои 54 года также следит за модой. На публике она появилась в костюме кирпичного цвета. Актриса выбрала наряд с брюками клеш, которые имеют разрезы по бокам.
Она сделала акцент на стройных ногах, но при этом скрыла изъяны фигуры. Артистка пообщалась с другими гостями и насладилась веселым вечером.
Алика Смехова. Фото: пресс-служба
Алика также стала ведущей вместе с Малаховым. Они провели благотворительный аукцион, на котором были представлены произведения искусства и другие интересные лоты от уникальных благословенных на удачу долларовых купюр до туристических поездок. В общей сложности участницы аукциона собрали более 1,5 миллиона рублей на благие дела.
Андрей Малахов, Аннэтес Рудман, Нелли Давыдова, Альбина Донцова и участницы благотворительного аукциона. Фото: пресс-служба