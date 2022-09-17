Евгений Плющенко раздел известную певицу

Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова пришла в студию известного шоу НТВ «Секрет на миллион». Певица рассказала Лере Кудрявцевой, как однажды отказала Яне Рудковской сниматься обнаженной.

Но однажды они снимали клип, и режиссер попросил Караулову снять платье.

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«На монтаже я увидела свою голую попу, очень возмутилась. Позвонила Яне и сказала, что категорически против. После этого мне позвонил Евгений Плющенко. Он сказал, что посмотрел клип. Ему, как человеку со стороны якобы все понравилось. И он меня, можно сказать, убедил», - призналась Караулова.