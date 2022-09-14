Эвелина Бледанс собралась замуж в третий раз

Актриса Эвелина Бледанс может выйти замуж в третий раз, сообщает StarHit. На днях ее видели в одном из загсов Владикавказа.

Не факт, что именно в Северной Осетии актриса и ее избранник, с которым она встречается уже более года, решатся зарегистрировать свой союз, но в свадьба уже явно не за горами. По крайней мере так считает одна из подруг Эвелины.

По ее словам, возлюбленный Бледанс - серьезный и надежный мужчина. Он подружился с ее сыном Семеном, проводит с ним время, саму Эвелину балует вниманием и подарками. В общем, не мужчина, а мечта.

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