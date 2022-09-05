«Этой по фигу, куда ходить»: известный журналист прокомментировал появление Собчак на похоронах Горбачева

Экс-политика проводили в последний путь 3 сентября.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Михаил Горбачев умер 30 августа в Москве. Ему был 91 год. Простились с экс-политиком 3 сентября в Колонном зале. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище.

На траурной церемонии среди прочих отметилась и Ксения Собчак. Ее визит туда прокомментировал Михаил Шахназаров.

«Этой по фигу, куда ходить. Абсолютно. Закопают собачку какую-нибудь любимую Горбачева — и она пойдет. Она как привыкла с 90-х ходить, ее пальцем поманят, она и пошла», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

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Напомним, ранее Михаил Шахназаров рассказал, как живут родственники Горбачева в Германии.

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