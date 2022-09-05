«Этой по фигу, куда ходить»: известный журналист прокомментировал появление Собчак на похоронах Горбачева

Михаил Горбачев умер 30 августа в Москве. Ему был 91 год. Простились с экс-политиком 3 сентября в Колонном зале. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище.

На траурной церемонии среди прочих отметилась и Ксения Собчак. Ее визит туда прокомментировал Михаил Шахназаров.