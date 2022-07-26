«Этой мерзости не должно быть на российской эстраде»: Певцов прошелся по Киркорову

Несмотря на покаяние Филиппа Киркорова после публичного осквернения креста на своем шоу ему многие до сих пор не простили оскорбительных плясок. Певец собирается с концертами в Крым, но люди сейчас собираются добиться отмены его концертов. И среди протестующих – депутат и актер Дмитрий Певцов.

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Певцов сообщил своим подписчикам в «Телеграм», что выступает против концертов Киркорова.