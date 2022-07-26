«Этой мерзости не должно быть на российской эстраде»: Певцов прошелся по Киркорову

Несмотря на покаяние Филиппа Киркорова после публичного осквернения креста на своем шоу ему многие до сих пор не простили оскорбительных плясок. Певец собирается с концертами в Крым, но люди сейчас собираются добиться отмены его концертов. И среди протестующих – депутат и актер Дмитрий Певцов.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Певцов сообщил своим подписчикам в «Телеграм», что выступает против концертов Киркорова.
«Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде.