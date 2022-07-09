«Этот сатанист с катафалковым венчанием»: Шахназаров назвал Богомолова «полным нулем»

Накануне стало известно, что Константин Богомолов решил поставить в Театре на Малой Бронной новые спектакли. Режиссер обратил свой взор в сторону военной тематики. В частности, речь идет о культовых «А зори здесь тихие», «Летят журавли» и других.
Публицист Михаил Шахназаров остро отреагировал на эту новость.
«А вы отъезду Серебренникова радовались. При всей одиозности последнего, у него хоть образование есть и работы. А этот сатанист с катафалковым венчанием является полным нулем», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, депутат Госдумы Елена Драпеко высказал свое мнение по поводу постановки «А зори здесь тихие» Константином Богомоловым.
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