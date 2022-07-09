«Этот сатанист с катафалковым венчанием»: Шахназаров назвал Богомолова «полным нулем»

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, депутат Госдумы Елена Драпеко высказал свое мнение по поводу постановки «А зори здесь тихие» Константином Богомоловым.

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