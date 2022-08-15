«Он это знал»: Разин набросился на Кудряшова с новыми обвинениями

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Певца кремировали, а часть праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что директор артиста Аркадий Кудряшов сделал это все умышленно. Ведь именно он знал обо всех болячках Шатунова.

«Поэтому я считаю, что это просто афера и Кудряшов скрывает свои следы преступления, которое он сделал. Прежде всего, преступление в том, что он, зная, что у него столько болезней, что у него сердечная недостаточность.

Именно из-за этого он не пошел в армию, и он (Кудряшов) это знал. А то, что Юра с 6 лет курил, то язва у всех курильщиков есть, но он ей никогда сильно не страдал», — рассказал Разин в своем аккаунте в соцсетях.