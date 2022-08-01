«Это знак небес»: Алла Пугачева в Юрмале наблюдала с сыном редкое явление

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина в настоящее время живет в Юрмале. Звезды много времени проводят на природе, много гуляют и наблюдают красивые закаты. В этот раз они стали свидетелями редкого природного явления, которое сын Аллы Борисовны Гарри запечатлел на папин телефон.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В кадр попал закат над Юрмалой, переливающийся красным, розовым и оранжевым цветами. Гарри пришел в настоящий восторг и не смог сдержать эмоций.

«Как красиво! Оно переливается разными цветами! Небо розовое!» - не может налюбоваться мальчик.

Мама Алла, наблюдающая, как природа распоряжается своей палитрой на небе, тоже не осталась равнодушна к шедевру. «Большая редкость, это какой-то знак небес», - констатировала Пугачева.