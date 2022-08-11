«Это жизнь»: Евгений Миронов сделал заявление об искусственном зачатии

Актер имеет сына, рожденного сурмамой.
Евгений Миронов

Евгений Миронов. Фото: Global Look Press

Актер Евгений Миронов в паре с Викторией Исаковой сыграл в короткометражном фильме «Может быть, когда-нибудь» об экстракорпоральном оплодотворении. Художественный мини-фильм привлек знаменитого артиста не гонораром, а идеей, которую режиссер вложил в сюжет.

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Сам Миронов в интервью проекту «Смотрите сами» порассуждал на тему ЭКО в жизни человечества. Он уверен, что необдуманно пользоваться достижениями медицины сегодня – слишком опрометчиво.

«Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону. Или как к каким-то обыденным средствам этого мира, не понимания, что это жизнь. Жизнь!» - подчеркнул актер.

Кстати, сам Миронов своего единственного сына воспроизвел на свет благодаря услугам суррогатной мамы. Актер воспитывает семилетнего наследника Павла, которого очень ребко показывает публике.

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