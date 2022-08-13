«Это же национальная русская прическа»: SHAMAN объяснил, почему выходит на сцену с дредами

Как отметил музыкант, дреды появились у него вместе со сценическим именем. «Им два с половиной года. Я понимаю законы сцены. Было бы дико скучно, если бы я был при галстуке и застегнутый на все пуговицы. С какой-то традиционной прической, по стойки «смирно» стоящий у микрофона – это бы не зацепило. Я люблю работать на срыве шаблонов. Ну и это просто визуальная фишка», - заявил SHAMAN.

Напомним, что SHAMAN сегодня один из самых популярных музыкантов. Концерты у восходящей звезды расписаны до конца года.