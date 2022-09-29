«Это же Алиса!»: подписчиков бывшей девушки Тимати поразило ее детское фото

29-летняя Алена Шишкова, бывшая девушка рэпера Тимати и мать его дочери Алисы, в четверг показала подписчикам в соцсети несколько фотографий из своего детского альбома. Фанаты модели буквально забросали ее комментариями о том, насколько они с дочкой похожи.

«Это же Алиса», «100% Алиса», «копия Алиса», «сначала подумала, что на фото Алиса» - вот что думают подписчики о внешнем сходстве дочки и ее матери в этом же возрасте.

Справедливости ради нужно заметить, что у Алены и Алисы разные глаза. Из-за проблем со зрением, которые у девочки имеются с рождения, ее глаза выглядят более серьезными и при этом с некоторой хитринкой. Подписчики ее бабушки Симоны, регулярно публикующей фотографии внучки, не раз обращали внимание на то, какой у ее внучки мудрый взгляд.

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