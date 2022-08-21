«Это я?»: Маликов стал совершенно неузнаваем после слухов о разводе

В последнее время в Сети активно ходили слухи о том, что в браке у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон не все гладко. Перчинки добавил тот факт, что артист уезжал в отпуск с сыном Марком без супруги.
Накануне певец и вовсе переполошил поклонников. В своем аккаунте в соцсети он разместил фото, на котором предстал в темных очках, кепке и без своей роскошной шевелюры.
«Это я или не я?» - пококетничал Маликов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Фанаты едва узнали Дмитрия и поспешили уточнить, где его волосы.
«Не узнали - богатым будете», «Конечно, это не вы! А где лукавый взгляд, где улыбка, где пышные волосы?», «Надеемся, прическа не пострадала?», - писали пользователи Сети.
Дмитрий Маликов. Фото: соцсети