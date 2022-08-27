«Это выход из зоны комфорта, то, что я терпеть не могу»: мать Тимати занялась актерским мастерством

Мать рэпера Тимати решила во что бы то ни стало искоренить неуверенность в себе, доставшуюся ей от родителей. Симона Юнусова захотела стать примером для внучки Алисы и предупредить возможные трудности в этапах ее взросления.

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«Молодость моих родителей прошла во времена, когда всего боялись: говорить, думать... Мне в наследство досталась неуверенность в себе и неловкость привлекать к себе внимание. Я борюсь с этим всю жизнь и очень хочу, чтобы Алиса не испытывала подобные трудности. Как это сделать? Да очень просто — начать заниматься актерским мастерством!» — поделилась звездная мать.

По словам Юнусовой, решиться на курсы ей было непросто, но она сумела перебороть этот страх.

«Вызов себе, выход из зоны комфорта, это то, что я терпеть не могу <…> На самом деле, все было очень круто, весело и интересно! Я была мокрая до нитки, зато вспомнила, как отплясывала до утра на дискотеках!» — подытожила мать рэпера.

Отметим, мама Тимати уделяет очень много времени воспитанию его дочки Алисы. Женщина водит девочку на дополнительные занятие и развивающие уроки. Некоторые считают, что девочку «перегружают», однако Симона в корне не согласна с подобными упреками.