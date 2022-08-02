«Это возможно»: Милохин впервые ответил, станет ли он приемником Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что является поклонником Дани Милохина. И мечтает о том, чтобы он спел песни Юрия Шатунова.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заверил: этому не бывать. По его словам, певец всегда был против перепевок его песен, поэтому даже после смерти артиста его композиции будут звучать только в его голосе.
Между тем Даня Милохин, как оказалось, вовсе не против стать преемником Юрия Шатунова, хотя и не слышал о чаяниях о себе со стороны Андрея Разина.
«Я об этом не слышал, честно. Но это возможно. Я бы стал Шатуновым на секунду», — сказал тиктокер.
Источник: «А теперь внимание!».