«Это возможно»: Милохин впервые ответил, станет ли он приемником Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что является поклонником Дани Милохина. И мечтает о том, чтобы он спел песни Юрия Шатунова.

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Однако концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заверил: этому не бывать. По его словам, певец всегда был против перепевок его песен, поэтому даже после смерти артиста его композиции будут звучать только в его голосе.