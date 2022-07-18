«Это вопрос драматичный»: Караулова объяснила, почему рассталась с Масюковым

Певица Юлианна Караулова в шоу «Злые языки» раскрыла детали своего бурного романа с музыкантом Русланом Масюковым во времена съемок шоу «Фабрика звезд-5».

Как отметила звезда, после проекта они еще год были вместе. В частности, ездили отдыхать. По ее словам, так вышло, что их отношения завершились.

«Это вопрос драматичный. Не могу сказать, что это была любовь, скорее, влюбленность. Для меня на тот момент это были долгие серьезные отношения, поэтому после разрыва мне было грустно», - заметила Караулова.

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Напомним, что сейчас Караулова счастлива в браке с продюсером Андреем Черным. У них есть общий сын Александр. А вот Руслан Масюков исчез с радаров поклонников. О нем новостей уже давно не слышно.