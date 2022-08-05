«Это вообще караул»: Михаил Шахназаров оценил вокальные данные Никиты Малинина

Александр Малинин – многодетный отец, первенцем которого стал сын Никита Выгузов, прославившийся на сцене под фамилией своего знаменитого отца. Путевку на большую сцену ему выдали на «Фабрике звезд» в 2003 году, когда оказался победителем проекта. Правда, с тех пор так и не приблизился даже наполовину к той славе, которую имеет его отец.

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Но, как выяснилось, родитель по сей день поддерживает своего 40-летнего ребенка и дает ему работу. О том, что Александр выступает вместе с Никитой, рассказал журналист Михаил Шахназаров.

В программе «Полный абзац» Шахназаров поведал, что в Краснодарском крае Малинины давали концерт. И оценил вокальные данные Никиты, которыми, убежден публицист, природа его обделила.