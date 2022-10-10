Это вода так увеличивает? 44-летняя Толкалина в белом микробикини засветила массивные тылы, резвясь в бассейне на Мальдивах

Известная актриса Любовь Толкалина эти октябрьские дни проводит в прекрасном месте. 44-летняя звезда театра и кино устроила себе каникулы на Мальдивах.

Любовь Толкалина наслаждается природой, тишиной и уединением. Периодически актриса делится снимками с поклонниками. В кадрах Толкалина предстает совершенно умиротворенной и вдохновленной отдыхом и всем, что происходит вокруг нее на Мальдивах.