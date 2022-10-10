Это вода так увеличивает? 44-летняя Толкалина в белом микробикини засветила массивные тылы, резвясь в бассейне на Мальдивах

Известная актриса Любовь Толкалина эти октябрьские дни проводит в прекрасном месте. 44-летняя звезда театра и кино устроила себе каникулы на Мальдивах.
Любовь Толкалина наслаждается природой, тишиной и уединением. Периодически актриса делится снимками с поклонниками. В кадрах Толкалина предстает совершенно умиротворенной и вдохновленной отдыхом и всем, что происходит вокруг нее на Мальдивах.
На этот раз Любовь Толкалина запечатлелась в бассейне с видом на океан. Звезда предстала в белом бикини, окунув часть тела в воду. Из-за этого создался эффект большого объема. Стройная Любовь Толкалина, погруженная в воду, выглядит довольно массивно.
Любовь Толкалина на Мальдивах. Фото: соцсети
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«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. А дурное настроение — есть одна из разновидностей лени. Все понимаю, но каждый месяц луна кладет меня на лопатки», — написала под фото Любовь Толкалина.