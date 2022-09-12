Это видео обсуждают все: Глюкоза в «голом» белье оконфузилась с «верблюжьей лапкой»

Глюкоза в свои 36 лет выглядит просто роскошно. Звезда очень бдительно следит за своей фигурой, регулярно занимаясь спортом, делая массажи и соблюдая диету.
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Многие годы певица не дает ни одному лишнему сантиметру появиться на своем теле. Конечно, такая постоянная битва за вес дается артистке непросто, зато результат — налицо.
В личном блоге звезда похвасталась своей фигурой, сняв видео в белье телесного цвета с эффектом голого тела.
Однако сейчас эти кадры активно обсуждает публика, критикуя знаменитость за выбор трусиков, которые не скрыли ее «верблюжью лапку».