Это видео обсуждают все: Глюкоза в «голом» белье оконфузилась с «верблюжьей лапкой»

Глюкоза в свои 36 лет выглядит просто роскошно. Звезда очень бдительно следит за своей фигурой, регулярно занимаясь спортом, делая массажи и соблюдая диету.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Многие годы певица не дает ни одному лишнему сантиметру появиться на своем теле. Конечно, такая постоянная битва за вес дается артистке непросто, зато результат — налицо.

В личном блоге звезда похвасталась своей фигурой, сняв видео в белье телесного цвета с эффектом голого тела.