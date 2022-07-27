«Это вам не в Италии пасту наматывать»: Собчак оценила фото Киркорова на остановке в Крыму

Напомним, что общественность предпринимала попытки сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Впрочем, это сделать не удалось.

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Общественники до сих пор не могут простить поп-королю «танцы на кресте» на его юбилейном концерте. Сам музыкант позже приносил извинения за свой поступок.