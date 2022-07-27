«Это вам не в Италии пасту наматывать»: Собчак оценила фото Киркорова на остановке в Крыму

Музыкант сделал памятный снимок в Феодосии.
Филипп Киркоров и Ксения Собчак

Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» оценила снимок поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова на остановке в Феодосии.

«Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать».

Филипп Киркоров в Феодосии. Фото: «Телеграм» Ксении Собчак

Напомним, что общественность предпринимала попытки сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Впрочем, это сделать не удалось.

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Общественники до сих пор не могут простить поп-королю «танцы на кресте» на его юбилейном концерте. Сам музыкант позже приносил извинения за свой поступок.

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