«Это вам не в Италии пасту наматывать»: Собчак оценила фото Киркорова на остановке в Крыму

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» оценила снимок поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова на остановке в Феодосии.
«Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать».
Филипп Киркоров в Феодосии. Фото: «Телеграм» Ксении Собчак
Напомним, что общественность предпринимала попытки сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Впрочем, это сделать не удалось.
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Общественники до сих пор не могут простить поп-королю «танцы на кресте» на его юбилейном концерте. Сам музыкант позже приносил извинения за свой поступок.