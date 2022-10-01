«Это в Средневековье строили замки потомкам»: Миро высмеяла коттедж Пугачевой

На днях Алла Пугачева снова покинула Россию. Артистка вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие пользователи Сети предположили, что Примадонна возвращалась на родину, чтобы уладить вопросы с недвижимостью. В частности, продать свой замок-особняк, расположенный в подмосковной деревне Грязь.

По мнению Лены Миро, Алла Борисовна посещала Россию совсем с другой целью, ведь она сама понимает, что продать столь специфическое строение будет весьма проблематично.