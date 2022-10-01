«Это в Средневековье строили замки потомкам»: Миро высмеяла коттедж Пугачевой

На днях Алла Пугачева снова покинула Россию. Артистка вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль.
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Многие пользователи Сети предположили, что Примадонна возвращалась на родину, чтобы уладить вопросы с недвижимостью. В частности, продать свой замок-особняк, расположенный в подмосковной деревне Грязь.
По мнению Лены Миро, Алла Борисовна посещала Россию совсем с другой целью, ведь она сама понимает, что продать столь специфическое строение будет весьма проблематично.
«Замок в деревне Грязь вообще продать невозможно. Очень своеобразная архитектура. Это в Средневековье строили замки потомкам. Они стояли веками. Теперь же, ну кто так делает?» — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Стоит отметить, что к такому же мнению пришли и многие риелторы. По словам экспертов, сейчас спрос на элитную недвижимость как никогда низок, а на такую экзотическую и дорогую постройку его и вовсе нет.