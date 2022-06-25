«Это ужасно»: журналистка Ирина Шихман обивает пороги психологов из-за страха стать матерью

38-летняя журналистка Ирина Шихман призналась, что боится стать матерью, но при этом чайлдфри (человеком, который осознанно не хочет иметь детей) себя не считает.

Чтобы побороть боязнь перед неизвестным ведущая даже обратилась к психологу, однако кардинальных перемен не последовало. Шихман полагает, что в этом, возможно, виноваты ее родители, которые «в детстве что-то не то сделали».

По словам журналистки, она очень любит свое дело, а дети могут нарушить творческую идиллию.

«Я настолько люблю свою работу, что 38 лет думала, дети заберут ее у меня. До сих пор этот страх есть. Я боюсь, что ребенок будет капризничать, а мне надо спать, у меня завтра съемка. Боюсь, буду плохой матерью. Это, конечно, ужасно», — призналась ведущая YouTube-канала «А поговорить?».

Ранее стало известно, что Ирина Шихман получила предложение руки и сердца от своего избранника.

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