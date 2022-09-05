«Это ты загнал его в гроб!»: Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова

Радиоведущая Алла Довлатова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что в смерти певца Юрия Шатунова виновен продюсер Андрей Разин.
«Сколько вложено сил, здоровья, любви в творчество. И спустя 30 лет пахоты хочет кто-то это все отобрать. Это безумно несправедливо. И когда человек чувствует несправедливость, то сердце в этот момент реагирует на несправедливость. Задыхаешься от этого».
По словам Довлатовой, у Шатунова шли бесконечные суды, ему трепали нервы. «Жена звонит, как дела. Надо держать лицо. Перед друзьями надо держать лицо. Зрители, концерты — тоже надо держать лицо. Андрюша Разин, посмотри сейчас на нас на всех. Мы тебе передаем большой привет. Это ты загнал в гроб Юрия Шатунова», — заявила Алла Довлатова.
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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.