«Это ты загнал его в гроб!»: Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова

По словам Довлатовой, у Шатунова шли бесконечные суды, ему трепали нервы. «Жена звонит, как дела. Надо держать лицо. Перед друзьями надо держать лицо. Зрители, концерты — тоже надо держать лицо. Андрюша Разин, посмотри сейчас на нас на всех. Мы тебе передаем большой привет. Это ты загнал в гроб Юрия Шатунова», — заявила Алла Довлатова.

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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.