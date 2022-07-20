Это треш какой-то! Волочкова показала, как рычащий Джигурда надевает на нее стринги

Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Telegram видео, которое бы точно показал далеко не каждый.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезда отметилась со своим другом Никитой Джигурдой в магазине нижнего белья. Артист не только помог ей выбрать стринги, но и надел их на нее. К облегчению многих фолловеров, прямо на комбинезон.

Обе знаменитости во время всего процесса умирали со смеху, а Джигурда в свойственной ему фирменной манере рычал, как раненый медведь.